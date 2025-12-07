Meclis’te 14 günlük bütçe mesaisi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftaya yoğun bütçe gündemi ile başlayacak. Komisyon aşaması tamamlanan bütçe görüşmeleri Genel Kurul'da devam edecek.

Bütçenin geneli üzerine görüşmeler, yürütmenin sunuş konuşmasıyla başlayacak. Siyasi parti grupları 60'ar dakika söz alacak.

Genel Kurulda salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçeleri çarşamba günü gündemde olacak. Görüşmeler, perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; cuma günü de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek. Hafta sonu Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.