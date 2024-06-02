MediaMarkt kazandığını Türkiye’ye yatıracak

Mediamarktsaturn Perakende Grubu içerisinde sadece 1 sene içerisinde 5'inci sıradan 2'nci sıraya yükselen MediaMarkt Türkiye, 2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya'dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi oldu. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, Türkiye'de kazandıklarını Türkiye'ye yatıracaklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "2016'da pazar lideri olma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız atılımlarımızın neticesinde 2022'de organize perakende kanalının liderliğine ulaşmıştık. 2023'te bu liderliğimizi koruduk ve 2024'te liderliğimizi sürdüreceğiz. Ülkemize yatırım yaparak büyüyeceğiz." MediaMarkt Türkiye, kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY gibi ürünlerden bazılarını Türkiye'de üretmeyi planlıyor.