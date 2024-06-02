Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MediaMarkt kazandığını Türkiye’ye yatıracak
Giriş Tarihi: 2.6.2024

MediaMarkt kazandığını Türkiye’ye yatıracak

MediaMarkt kazandığını Türkiye’ye yatıracak
Mediamarktsaturn Perakende Grubu içerisinde sadece 1 sene içerisinde 5'inci sıradan 2'nci sıraya yükselen MediaMarkt Türkiye, 2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya'dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi oldu. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, Türkiye'de kazandıklarını Türkiye'ye yatıracaklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "2016'da pazar lideri olma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız atılımlarımızın neticesinde 2022'de organize perakende kanalının liderliğine ulaşmıştık. 2023'te bu liderliğimizi koruduk ve 2024'te liderliğimizi sürdüreceğiz. Ülkemize yatırım yaparak büyüyeceğiz." MediaMarkt Türkiye, kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY gibi ürünlerden bazılarını Türkiye'de üretmeyi planlıyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
MediaMarkt kazandığını Türkiye’ye yatıracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA