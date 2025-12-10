Medya devleri arasında satın alma yarışı: Warner Bros. Discovery mücadelesi kızışıyor

Haziran ayında stüdyo ve yayıncılık faaliyetleri ile küresel televizyon ağlarını ayırarak iki şirkete bölünme planını duyuran Warner Bros. Discovery, ekim ayında da birden fazla satın alma teklifi aldığını açıkladı. Warner Bros. Discovery'nin 82,7 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın alınmasına yönelik Netflix ile vardığı anlaşmanın ardından Paramount, tüm şirket için yaptığı 108,4 milyar dolarlık teklifle el yükseltti.

TARİH BELLİ OLDU

WarnerMedia'nın sahibi AT&T, Mayıs 2021'de şirketin Discovery ile birleşeceğini duyurmuş, söz konusu işlem Nisan 2022'de tamamlanmıştı.

O tarihten bu yana Warner Bros. Discovery olarak medya ve eğlence sektöründe önemli bir oyuncu pozisyonunda faaliyetlerine devam eden şirket, artan rekabet, borç yükü ve değer kaybı sonrasında bu yıl haziran ayında yeniden yapılandırma planını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, stüdyo ve yayıncılık faaliyetleri ile küresel televizyon ağlarının ayrılarak iki güçlü medya şirketi oluşturulmasının planlandığı ifade etti.

Böylece rekabet gücünün, büyüme fırsatlarının ve hissedar getirilerinin artırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, ayrılmanın 2026 yılı ortasında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

AYRILMA DIŞINDAKİ SEÇENEKLER DE DEĞERLENDİRİLDİ

Warner Bros. Discovery, ekim ayında yaptığı açıklamada da "satış" dahil seçenekleri gözden geçirdiğini duyurdu.

"Warner Bros." ve "Discovery Global" olarak iki ayrı şirkete bölünme planını sürdürdüğünü belirten şirket, hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros.'un satışı için birden fazla teklif aldığını açıkladı.

Yönetim kurulunun, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik süreç başlattığı ifade edile n açıklamada, 2026 ortasına kadar planlanan ayrılma sürecinin tamamlanması, tüm şirketin satışı ya da Warner Bros. veya Discovery Global'in ayrı ayrı satışı gibi seçeneklerin değerlendirildiği bildirildi.

FARKLI TEKLİFLER REKABETİ ALEVLENDİRDİ

Netflix, Paramount, Comcast gibi medya şirketleri, Warner Bros. Discovery'ye satın alma teklifleri sundu. Son yıllarda küresel eğlence sektörüne yönelik büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiren Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun da (PIF) şirketi satın almak için devreye girdiğine dair haberler çıktı.

Geçen hafta Netflix, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Açıklamada, satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceği, Netflix'in hisse başına 27,75 dolar ödeyeceği belirtildi.

Söz konusu satın alma işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Netflix'in üst yöneticileri bu hafta yaptıkları açıklamada da Warner Bros. Discovery ile yaptıkları anlaşmayı tamamlayacaklarından ve düzenleyici onayları alacaklarından emin olduklarını ifade etti.

PARAMOUNT KARŞI TEKLİF YAPTI

Netflix anlaşmasının duyurulmasının ardından, daha önce Warner Bros. Discovery'ye farklı tekliflerini ileten medya ve eğlence şirketi Paramount, bu hafta yeni bir karşı teklif sundu.

Teklifini bu kez Warner Bros. Discovery hissedarlarına yapan Paramount, "stratejik ve finansal açıdan cazip" teklifin Netflix'in teklifine göre daha üstün bir alternatif olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklif verdiği ve bunun 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk geldiği bildirildi.

Paramount'un teklifinin "Global Networks" segmenti dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery'nin tamamını kapsadığı belirtilen açıklamada, söz konusu teklifin hissedarlara Netflix'in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Paramount'un teklifinin rekabeti artırıcı ve tüketici lehine olması nedeniyle düzenleyici onayını daha hızlı alacağından emin olunduğu belirtildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yapılan bildirime göre, Paramount'un yaptığı teklifi destekleyen finansman ortakları arasında PIF, Abu Dhabi'den L'imad Holding, Katar Yatırım Otoritesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın şirketi Affinity Partners da yer aldı.

Comcast'in Eş Üst Yöneticisi Mike Cavanagh, Warner Bros. Discovery için yaptıkları teklifin, Netflix ve Paramount'un tekliflerine kıyasla "nakit açısından zayıf" olduğunu söyledi.

ŞİRKETİN SATIŞI TRUMP'IN DA GÜNDEMİNE GİRDİ

ABD Başkanı Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almak için anlaşmaya varmasının bir süreçten geçmesi gerektiğini ifade etti. Netflix'in pazar payının çok büyük olduğunu dile getiren Trump, Warner Bros'u aldığında bu payın daha da artacağını belirtti. Trump, bu karara kendisinin de dahil olacağını ifade ederek, "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir." dedi.

Paramount'un son teklifinin ardından değerlendirmede bulunan Trump, şirketlerin pazardaki yüzdesini görmeleri gerektiğini kaydetti. Trump, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum." diye konuştu.

TEKELLEŞME KAYGILARI BÜYÜDÜ

Warner Bros. Discovery'nin Netflix ile anlaşmaya vardığını açıklaması sonrasında antitröst tartışmaları gündeme geldi.

Warner Bros.'un satışı Netflix'in pazar payını yüzde 30'un üstüne çıkaracağı ve tekelleşme riski oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.

ABD'de Kongre'nin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanadından anlaşmaya itirazlar geldi.

Cumhuriyetçilerden Senatör Mike Lee anlaşmaya karşı çıkarken, Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ABD Adalet Bakanlığı ile Federal Ticaret Komisyonu'na mektup gönderdi.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren de anlaşmayı "tekel karşıtlarının kabusu" olarak nitelendirerek, antitröst incelemesi talep etti.

Medya sektöründen Cinema United, Writers Guild of America, Independent Cinema Alliance gibi birlikler de rekabetin azalacağı, istihdamın ve ücretlerin düşeceği, medya sektöründe çalışanların koşullarının kötüleşeceği, tüketiciler için fiyatların artacağı, bağımsız sinemaların etkileneceği gibi nedenlerle satışın engellenmesi çağrısında bulundu.

SATIŞ DÜZENLEYİCİ ONAYLARA TABİ

Netflix'e satışın tamamlanması için hem ABD'de hem de Avrupa Birliği ve uluslararası alanda düzenleyici onayların alınması gerekirken, satış Netflix'in pazar payını artıracağı için yoğun inceleme yapılması bekleniyor.

Warner Bros. Discovery'nin hissedarlarının onayı, finansman tamamlanması gibi diğer koşulların da anlaşmanın tamamlanması için yerine getirilmesi gerekiyor.

Paramount'un teklifi ise 20 iş günü boyunca açık kalacak ve uzatılabilecek. Warner Bros. Discovery'nin teklife yanıt vermek için 10 iş günü süresi olacak.

Eğer Warner Bros. Discovery, Netflix ile yaptığı anlaşmadan vazgeçerse, 2,8 milyar dolarlık cayma bedeli ödemek zorunda kalacak.

Anlaşmanın düzenleyici onaylar veya başka sorunlar nedeniyle gerçekleşmemesi halinde ise Netflix'in şirkete 5,8 milyar dolar tazminat ödemesi gerekecek.