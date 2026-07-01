Medyada nitelikli işgücü artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında iletişim ve medya sektöründe nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik imzalanan "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü"nün, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını söyledi. BİK ile 2016 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen İşbaşı Eğitim Programı'nın 2021 yılında başarıyla tamamlandığını hatırlatan Işıkhan, "Gazetecilik Eğitim Programı" kapsamında muhabirlik başta olmak üzere ilgili mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitimlerinden 3 bin 635 kişinin yararlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, "Bu protokol çerçevesinde gazeteler ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Basın İlan Kurumunun sisteminde bulunan 1.075 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sağlanacak. İki yıl geçerli olacak protokol, tarafların onayıyla uzatılabilecek. Program katılımcılarına İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak olması ve sigorta hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması da oldukça önemlidir" dedi.

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