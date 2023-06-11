Medyum reklamına 367 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, daha önce Google'a büyü reklamlarına izin verdiği gerekçesiyle kestiği cezasının bir benzerini bu kez "hocalar.org" adlı internet sitesine kesti. "Medyum Burak" isimli bir şahsın buradan verdiği reklamlarla para karşılığında sözde "Aşk büyüsü, soğutma büyüsü, evlilik büyüsü, kısmet açma büyüsü" yaptığını ileri sürerek, halkı dolandırdığını belirleyen bakanlık şahsa 347 bin TL idari para cezası kesti. Kurul, son toplantısında "www.hocalar.org" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tanıtımları mercek altına aldı. Yapılan incelemede, internet sitesinin Mustafa Burak Mayda adlı şahsa ait olduğu ve internet sitesinde "Aşk büyüsü, soğutma büyüsü, evlilik büyüsü, kısmet açma büyüsü" ve "Medyum Burak" ana başlıkları ile birlikte reklamlar yapıldığı belirlendi.Medyum Burak'ın sitesinde yapılan reklamlarda, "Karı kocayı ayırma büyüsü etkili olduğu kadar çabuk sonuçlanan büyüdür. Sevdiğimiz kişinin evlendiği kişiden ayrılmasını sizinle birlikte olmasını sağlayabilirsiniz. Büyü yaptıracağınız kişi kararsız ve çekingense medyum hoca yardımıyla ayırma büyüsü gerçekleştirebilirsiniz. Bu kişi eşinden boşanarak sevdiğiyle birlikte olma şansı elde edecektir. Medyum hocalar tarafından yapılan ayrılma büyüsü ile sorunlu eşler birbirinden ayrılma fırsatı elde edecektir. Aşık olanları ayırma büyüsü ile ayırmak mümkündür" gibi ifadelere yer verildiği görüldü.Kurul kararında, "Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu ifadelerin Reklam Mevzuatı'nda yer verilen 'Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz' hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir" değnildi.