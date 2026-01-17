Mega endüstriyel bölgeler geliyor! Bakan Kacır: Sanayi alanlarını 350 bin hektara çıkardık

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuşan Kacır, İstanbul'u sanayinin akıl ve koordinasyon merkezi olarak konumlandırırken, Marmara'da yoğunlaşan üretimi Anadolu'ya yaymayı hedeflediklerini söyledi. Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle ortaya çıkacak küresel bağlantı fırsatlarının da yeni sanayi bölgeleriyle değerlendirileceğini vurguladı.

Sanayinin önümüzdeki 30 yılına yön verecek Sanayi Alanları Master Planının hazırlandığını belirten Kacır, bu planla planlı sanayi alanlarının 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Master Plan kapsamında deprem ve afet risklerinden su kaynaklarına, lojistik erişimden sektörel kümelenme imkanlarına kadar çok sayıda kriterin dikkate alındığını dile getirdi.

Planın ilk aşamasında Samsun–Mersin hattı üzerinde yer alan 13 ilde toplam 16 yeni yatırım alanının belirlendiğini söyleyen Kacır, bu alanların mevcut OSB'lerin ortalama 11 katı büyüklüğe sahip olacağını ve mega endüstriyel bölgeler olarak kurgulandığını kaydetti. Demiryolu ve liman bağlantılarına sahip olacak bu bölgelerde, çalışanlara yönelik lojmanlar, sanayi ve teknoloji kolejleri ile çevreci üretim altyapıları yer alacak.

MERSİN-ŞIRNAK, SİVAS-IĞDIR VE TRABZON-ŞIRNAK HATLARINDA YENİ YATIRIM ALANLARI

Bakan Kacır, ilerleyen fazlarda Mersin–Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak hatlarında da yeni yatırım alanlarının ilan edileceğini belirterek, bu bölgelerin veri merkezleri ve dijital dönüşüm yatırımlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. 2026 Kamu Yatırım Programı'nda organize sanayi bölgeleri için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için ise 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını da açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRDİK"

Kacır, lojistik imkanlarıyla sanayiye rekabet avantajı sunacak, teknoloji odaklı kalkınma vizyonu ile gerçeğe dönüştürecek bir üretim ekosistemini Türkiye'ye kazandırmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda üretimde ve teknolojide büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Kacır, "Hayata geçirdiğimiz asra bedel atılımlarla, vizyon projelerle Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik." dedi.