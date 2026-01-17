Mega endüstriyel bölgeler geliyor! Bakan Kacır: Sanayi alanlarını 350 bin hektara çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de ilan ettikleri 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduklarını belirterek, "İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz." dedi.
Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuşan Kacır, İstanbul'u sanayinin akıl ve koordinasyon merkezi olarak konumlandırırken, Marmara'da yoğunlaşan üretimi Anadolu'ya yaymayı hedeflediklerini söyledi. Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle ortaya çıkacak küresel bağlantı fırsatlarının da yeni sanayi bölgeleriyle değerlendirileceğini vurguladı.
Sanayinin önümüzdeki 30 yılına yön verecek Sanayi Alanları Master Planının hazırlandığını belirten Kacır, bu planla planlı sanayi alanlarının 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Master Plan kapsamında deprem ve afet risklerinden su kaynaklarına, lojistik erişimden sektörel kümelenme imkanlarına kadar çok sayıda kriterin dikkate alındığını dile getirdi.
Planın ilk aşamasında Samsun–Mersin hattı üzerinde yer alan 13 ilde toplam 16 yeni yatırım alanının belirlendiğini söyleyen Kacır, bu alanların mevcut OSB'lerin ortalama 11 katı büyüklüğe sahip olacağını ve mega endüstriyel bölgeler olarak kurgulandığını kaydetti. Demiryolu ve liman bağlantılarına sahip olacak bu bölgelerde, çalışanlara yönelik lojmanlar, sanayi ve teknoloji kolejleri ile çevreci üretim altyapıları yer alacak.
MERSİN-ŞIRNAK, SİVAS-IĞDIR VE TRABZON-ŞIRNAK HATLARINDA YENİ YATIRIM ALANLARI
Bakan Kacır, ilerleyen fazlarda Mersin–Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak hatlarında da yeni yatırım alanlarının ilan edileceğini belirterek, bu bölgelerin veri merkezleri ve dijital dönüşüm yatırımlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. 2026 Kamu Yatırım Programı'nda organize sanayi bölgeleri için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için ise 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını da açıkladı.
"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRDİK"
Kacır, lojistik imkanlarıyla sanayiye rekabet avantajı sunacak, teknoloji odaklı kalkınma vizyonu ile gerçeğe dönüştürecek bir üretim ekosistemini Türkiye'ye kazandırmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda üretimde ve teknolojide büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Kacır, "Hayata geçirdiğimiz asra bedel atılımlarla, vizyon projelerle Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik." dedi.
"OSB'LERİMİZİN SAYISINI 373'E ÇIKARDIK"
Bakan Kacır, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan ürün ihracatının, imalat sanayisinin öncülüğünde geçen yıl 273,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkesi olduğunu kaydetti.
Söz konusu kazanımları sürdürülebilir ve sürekli kılmanın yolunun, sanayiyi güçlü bir altyapıyla ve planlı büyümeyle daha ileri taşımaktan geçtiğini vurgulayan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu nedenle altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modelimizi Anadolu'nun dört bir yanına taşıdık. Geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz Elazığ Kovancılar, Kastamonu Araç İhsangazi ve Kırıkkale Balışeyh OSB'lerimizle ülkemize yeni üretim merkezleri kazandırdık. OSB'lerimizin sayısını 373'e çıkardık. Bu vesileyle 3 yeni OSB'miz Organize Sanayi Bölgemiz şehirlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."
Kacır, sanayinin küresel arenada kalıcı bir rekabet gücü kazanmasının, arz ve tedarik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilmesiyle mümkün olacağına dikkati çekerek, endüstri bölgeleri modelinin stratejik yatırımlar için yüksek standartlı üretim alanları oluşturan, katma değeri yüksek sanayiyi hızla büyüten kalkınma enstrümanı olduğunu söyledi.
Endüstri bölgelerinde izin, ruhsat ve altyapı süreçlerinden arazi tahsisine, yenilenebilir enerjiden yatırım teşviklerine pek çok başlıkta ayrıcalık sunulduğunu belirten Kacır, bu durumun yatırımın en kısa sürede üretime, istihdama ve ihracata dönüşmesine imkan tanıdığını kaydetti.
Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeyi mümkün kılacak projelere ilişkin şöyle konuştu:
"Söz konusu projeler, yatırımcılarımızı cesaretlendiren, onlara karşılaştıkları zorluklarda devletimizin çözüm odaklı iradesiyle yanında olduğunu hissettiren eşsiz bir iklim sunuyor. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, sunduğumuz geniş imkanlar, müteşebbislerimizin Türkiye'nin parlak geleceğine olan inancını pekiştirdi. Uluslararası yatırımcı rotalarının kalıcı olarak ülkemize yönelmesini sağladı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan 54 endüstri bölgesi, güçlü sanayi, güçlü Türkiye vizyonumuzun yatırımcılarımız nezdinde karşılık bulduğunun somut bir tezahürüdür."
"400 MİLYAR DOLAR İMALAT SANAYİ İHRACATIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ SAĞLAYACAK"
Kacır, endüstri bölgelerinde, filizlenen her bir yatırımın, hammadde tedarikçisinden yan sanayiye, lojistikten mühendislik ve teknoloji servislerine kadar geniş bir yelpazede, farklı sektörleri tetikleyen katalizör işlevi gördüğünü dile getirdi.
Bugüne kadar ilan edilen endüstri bölgelerindeki yatırımların tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde bile üretimde, ihracatta ve nitelikli istihdamda bambaşka bir ligde yer alan Türkiye'yi konuşacaklarını aktaran Kacır, "Bu bölgelerimizde hayata geçen yatırımlar, 2030 yılı için hedefimiz olan 210 milyar doları yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler olmak üzere 400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak." dedi.
"963 BİN METREKARE İLE ADETA BİR ENDÜSTRİYEL KENT"
Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yeni başarı hikayelerine ev sahipliği yapacağına inandıklarını belirterek, "963 bin metrekarelik bir alanda yükselen endüstri bölgesi her türlü ihtiyaca cevap verecek sosyal alanları ile adeta bir endüstriyel kent olarak kurgulandı." ifadesini kullandı.
Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin, lojistik, tedarik zinciri güvenliği, yüksek katma değerli üretim modeli, ihracat kapasitesiyle çok boyutlu bir akıllı kümelenme örneği olacağının altını çizen Kacır, bu bölgenin Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında, İstanbul Havalimanı'na kapı komşusu konumuyla, hem iç hem de dış pazarlara hızlı erişim imkanı sunacağını kaydetti.
Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde yer alacak sektörlere vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:
"Ev sahipliği yapacağı ilaç, kimya, savunma, otomotiv, makine, tıbbi cihaz gibi stratejik sektörlerdeki nitelikli yatırımlarla, ülkemizin sanayi ve teknolojide yükselişine ivme kazandıracak. Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve ihracatına önemli katkı sağlayacak. Özel sektörümüzün yatırım azmi ve bakanlığımızın desteğiyle yükselen bu bölgede, altyapı çalışmalarının kısa sürede yüzde 95 seviyesine getirilmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yıl içerisinde eksik kalan kısımları da el birliğiyle, süratle tamamlayarak, yatırım sahalarını sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Özel endüstri bölgesi bünyesinde faaliyete geçecek toplam 1,3 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 180 kişiye istihdam sağlayacak metal sektöründe 2 yatırımın temelini bugün atıyoruz."
Kacır, bölge çalışanlarının sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cevap verecek, 750 kişi kapasiteli caminin yapım sürecini de başlattıklarını ifade ederek, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi, dünyanın önde gelen inovasyon üsleri arasında yer alan şehrimizdeki 434 AR-GE ve 157 tasarım merkezi, 20 teknopark bünyesinde 3 bin 300'den fazla girişimde filizlenen başarılı projelerin üretime ve ihracata dönüşmesini sağlayacak." diye konuştu.