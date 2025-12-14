Mega endüstriyel bölgeler kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılacakları aktaran mevcut sanayi alanlarının 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeleri kuracaklarını açıkladı. Kacır, "Alt yapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. Kacır, 'Sanayi Alanları Master Planı'nın Türk sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi. Kacır, "Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Hem bu bölgeleri hem de hâlihazırdaki organize sanayi bölgelerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak ve üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız" diye konuştu.

ÜRETİM GÜCÜ ARTACAK

'Mega Endüstriyel Parklar'la sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu'nun dört bir yanına yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor.