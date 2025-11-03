Mehmet Dinçerler’den dev yatırım: Magnolia Bakery büyümede vites yükseltti!

Mehmet Dinçerler, gastronomi sektöründeki büyüme stratejisinde önemli bir adım daha attı. Uzun süredir üzerinde çalışılan 1500 m²'lik yeni merkez mutfak projesi tamamlandı ve resmi açılışı gerçekleştirildi. Bu yeni tesis, markanın üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda büyüme planlarının da temelini oluşturacak.

MAGNOLİA BAKERY'NİN BÜYÜMESİNDE YENİ LOKOMOTİF: MEHMET DİNÇERLER'İN MERKEZ MUTFAĞI

Dinçerler, yaptığı açıklamada "Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız merkez mutfak projemizin açılışını gerçekleştirdik. Butik ölçekli ama profesyonel standartlarla donatılmış bu mutfak sayesinde, öncelikli hedefimiz Magnolia Bakery markamızı 7 şubeden orta vadede 20 şubeye çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Yeni tesis, operasyonel verimliliği artırmanın yanı sıra üretim kapasitesini de önemli ölçüde genişletiyor. Bu sayede markanın Türkiye genelinde daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR: MAGNOLİA BAKERY'DE COOKİE VE ARTİZAN DONDURMA HATLARI

Merkez mutfakla birlikte yalnızca Magnolia Bakery markasının değil, grup bünyesindeki diğer markaların da güçleneceği vurgulandı. Dinçerler, "Cookie ve Artizan Dondurma üretim hatlarımızla mevcut markalarımızı güçlendirirken, bize yeni iş fırsatlarının kapılarını aralayacak bir altyapı oluşturduk" diyerek yatırımın çok yönlü etkisine dikkat çekti.

Bu üretim hatları sayesinde markanın ürün gamı genişlerken, yeni franchise fırsatlarının da oluşacağı öngörülüyor. Özellikle artizan dondurma kategorisinin Türkiye pazarında büyüme potansiyeline sahip olması, yatırımı daha da stratejik hale getiriyor.

MEHMET DİNÇERLER İLE 2026 HEDEFLERİ: KATMA DEĞERLİ BÜYÜME PLANI

Mehmet Dinçerler, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdikleri yatırımların aslında 2026'nın bir hazırlık süreci olduğunu da belirtti. "Bu tür yatırımlar, 2026'nın ne kadar hareketli ve katma değerli bir yıl olacağının güçlü sinyallerini şimdiden veriyor" dedi.

Yeni merkez mutfak, hem üretim hem de lojistik anlamda büyümenin lokomotifi olacak. Bu stratejiyle markanın Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırması ve Avrupa açılımını hızlandırması bekleniyor.

GİRİŞİMCİLİK VİZYONU İLE BÜYÜYEN BİR MARKA

Mehmet Dinçerler, son yıllarda gastronomi sektöründe attığı yenilikçi adımlarla dikkat çekiyor. Yeni merkez mutfak yatırımı, hem mevcut markalarını güçlendirmesi hem de yeni iş fırsatları yaratması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

