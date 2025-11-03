Mehmet Dinçerler’den global hamle! Türkiye’den dünyaya yeni dönem

Mehmet Dinçerler, Gloria Jean's ve Magnolia Bakery gibi uluslararası markaları Türkiye'de başarıyla büyüttü. Şimdi, tüm yatırımlarını Dinçerler Group çatısı altında toplayarak global vizyonunu bir adım öteye taşıyor.

KURUMSAL YAPIDA DÖNÜŞÜM

Dinçerler, bu birleşmenin yalnızca kurumsal bir yapı değişikliği olmadığını vurguluyor. Açıklamalarına göre, amaç vizyon, değer ve enerjiyi ortak bir hedefe yönlendirerek daha bütünleşmiş bir organizasyon oluşturmak. Her bir markanın ve ekibin katkısıyla yeni dönemde daha büyük başarılara imza atılması hedefleniyor.

GLOBAL HEDEFLER VE İLK ADIM: BERLİN

Dinçerler Group'un globalleşme vizyonunun ilk somut göstergesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de açılan SuperCoff şubesi olacak. Türkiye'de başarılı olan markaları Avrupa ve dünya pazarına taşımayı amaçlayan bu adım, uzun vadede markaların bilinirliğini ve değerini artırmayı hedefliyor.

MEHMET DİNÇERLER'DEN YENİ BİR SAYFA

Mehmet Dinçerler, sosyal medya gönderisinde "Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Daha güçlü, daha global ve daha bütünleşmiş bir gelecek için" ifadelerini kullanarak, yatırım ve girişimcilik yolculuğunda yeni dönemin başladığını duyurdu. Bu adım, Türkiye'den çıkan markaların global sahnede etkili olabileceğini bir kez daha gösteriyor.

