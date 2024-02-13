Mehmet Ferman Doğan: “Geleceğe hazır olmak isteyen oteller, teknolojiyle dönüşmeli”

Turizm endüstrisi, gelişen teknoloji ve global çaptaki trendlerle yeniden şekilleniyor. Bu köklü değişimlerin yaşandığı faaliyet alanlarının başında ise konaklama sektörü geliyor. Teknolojik gelişmelerin turizm sektörü üzerine etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, ise "Yapay zeka ve akıllı uygulamalar, konaklama sektörünün yapısını baştan sonra değiştiriyor. İşletmeler, gelecekteki yerini şimdiden ayırmak için müşteri deneyimini ve operasyonel süreçlerini optimize etmek adına teknolojik yatırımlarını artırıyor. Sektörün önümüzdeki 10 yılda çok büyük değişimlere sahne olacağını görüyoruz. İşletmesini yarına taşımak isteyen her liderin ise artık 2034 stratejisini oluşturması gerekiyor" dedi.

"Kişiselleştirilmiş hizmetler artık lüks değil"

Hizmet ve iş süreçlerini akıllı teknolojilerle donatan işletmelerin birçok açıdan kâra geçtiğini söyleyen Ferman Doğan, "Yapay zeka, misafirlerin tercihlerini öğrenmek ve bu tercihlerden yola çıkarak onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için artık çok kritik bir parametre. Öyle ki bunu yaratmak artık lüks değil. Nitekim klasik otelcilik anlayışı, tüketici beklentileriyle geride kalıyor. Yerini modern, özel ve kişiselleştirilmiş bir yapılaşmaya bırakıyor. İşletme sahipleri, eğer müşteri sadakatini artırmak ve etkili bir deneyim sunmak istiyorsa bu trende uymalı. Sanal gerçeklikle turlar düzenleyebilir, oda servislerini robotlara yaptırabilir, müşterilerin kullandığı ürünleri incelemesini sağlayabilir, seslerle aktive sistemler kurabilirler" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka, insan kaynakları süreçlerini yönetmeyi kolaylaştırıyor"

Teknolojik uygulamaların otellerin operasyonel süreçlerinde de verimliliğe kapı araladığı aktaran Ferman Doğan, "İşletmelerin geleceğini şekillendirmeleri için yenilikçi bir yaklaşım edinmesi şart. Örneğin, gelişmiş veri analizi, otel ve restoranların envanter yönetimini optimize etmelerine, israfı azaltmalarına yardımcı oluyor. Öte yandan çalışanların da denetimini daha mümkün hale getirirken insan kaynakları politikalarının güçlendirilmesini sağıyor. Öyle ki, otel ve restoran sektörünün en önemli problemlerinden birisi de en alt kademeden en üst yöneticiye kadar kalifiye işgücüne ulaşma ve elde tutma sorunudur. Gelişen teknoloji sayesinde, çeşitli mobil uygulamalar ve diğer çözümleri kullanarak hem işe alım hem de iş sürecinde birçok konu daha verimli şekilde yönetmek çok kolay" ifadelerini kullandı.

Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, teknolojinin kurumsal uygulamalarda da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hangi sektör olursa olsun sürdürülebilirlik artık ötelenmemesi gereken bir mesele. Oteller işletmecilerinin de sistemlerini bu prensipler doğrultusunda kurması gerekiyor. Yenilebilir enerji, çevre dostu malzemeler kullanabilir, su ve elektrik gibi konularda tasarruf edebilirler. Ulaşım hizmetleri için özel işbirlikleri yapabilir, ekoloji dostu seyahat paketleri oluşturabilirler."

Mehmet Ferman Doğan kimdir?

İngiltere de Wolverhampton Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun olan ve ardından Birmingham Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlayan Mehmet Ferman Doğan, uluslararası turizm sahnesinde bir liderdir. Kempinski, Hilton, Marriott ve Hyatt Regency gibi dünyaca ünlü otel zincirlerinde İngiltere, Türkiye, Rusya ve Ortadoğu'da stratejik yönetim rollerinde bulunarak etkileyici bir üst düzey yönetim sergilemiş ve birçok önemli proje üstlenmiştir. Turizm ve otelcilik sektöründeki geniş bilgi birikimini ve becerilerini, çeşitli entelektüel platformlarda yayımlanan makaleler ve köşe yazıları ile paylaşmıştır. Aynı zamanda "Master of Food and Beverage" kitabının yazarı olarak Mehmet Ferman Doğan, 1950 yılında Paris'te kurulan dünyanın önde gelen gastronomi kulübü Chaine des Rotisseurs'un aktif bir üyesi olarak, kültürel ve entelektüel katkılarına devam etmektedir; bu rolüyle sektörde lider ve stratejik bir vizyoner olarak öne çıkmaktadır.



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