Türkiye'yi yasa boğan 7 Şubat depreminin ardından, bölgede başlayan asrın inşa çalışmalarında adım adım sona yaklaşılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki asrın inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni ağır yıkımın izlerinin silindiği Adıyaman'da "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile deprem bölgesinde devam eden çalışmalar örnek şehirlerin kurulmasıyla tamamlanma aşamasına geliyor.Devasa şantiyeler artık uydu kentlere, yıkılan şehir merkezleri yeniden ayağa kalkmanın sembolü olan meydanlara dönüşüyor. Deprem bölgesinin birçok ilinde çalışmalar artık tamamlanıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarifsiz acıların yaşandığı topraklar şimdi yeni yuvalarla geride kalanlara yeni hikâyeler için kapı aralıyor. Saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalarda son viraja girildi.15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenecek törenle Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaşacak.Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "350 bin gurur, 350 bin umut... Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz" mesajını verdi.Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek. Yıl sonuna kadar bu sayı 452 bin 983'e yükselecek ve deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları tamamlanmış olacak.Teslimat törenine ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri. Büyük bölümü yeniden inşa edilen Adıyaman, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oldu. Törende kentte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 38 bin 533'e yükselecek. Adıyaman'da yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.Emlak Konut, Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan (700 futbol sahası kadar) üzerine 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa ediyor. Bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de 10 bin mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. İndere artık mühendislik harikası uydu kente dönüşüyor.