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Haberler Ekonomi Haberleri Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zamlı memur ve emekli maaşları ödeme takvimi netleşti!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 18:15

Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zamlı memur ve emekli maaşları ödeme takvimi netleşti!

Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zamlı memur ve emekli maaşları ödeme takvimi netleşti!

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı yüzde 42,35 olurken memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 41,69 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlara yapılan zam tutarının kesinleşmesi ile birlikte “Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 2022 Temmuz emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ödeme takvimi netleşti!

Memur maaş zam farklarının ne zaman ödeneceğine dair araştırmalar sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte 6 aylık rakamlar belli olmuştu. 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlara yapılacak zam tutarı da bu şekilde kesinleşmiş oldu. Hal böyle olunca; "Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı da netleşti. Peki; Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? İşte Zamlı memur ve emekli maaşları ödeme takvimi 2022.

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.

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BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69

Memur - 6429 - 9109

Memur emeklisi - 4289 - 6077

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 30222

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15852

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9711

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12282

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27644

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15815

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13752

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18862

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11833

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16209

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10105

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26027

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 15315

VAİZ 1/4 - 9003 - 12756

AVUKAT 1/4 - 10934 - 15492

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21904

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19361

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7429

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7269

Öğretmen (1/4) - 5275 - 7474

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12690

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7731

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7266

Mühendis (1/4) - 6433 - 9115

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6343

Profesör (1/4) - 12238 - 17340

İmam-hatip - 5275 - 7474

Avukat (1/4) - 5275 - 7474

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SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarıyla 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69

65 yaş aylığı - 1085 - 1537

Evde bakım desteği - 2354 - 3336

Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3336

Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1227

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1840

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