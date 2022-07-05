Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zamlı memur ve emekli maaşları ödeme takvimi netleşti!

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.