Memura zam için üçüncü toplantı bugün

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, dün ikinci toplantısını yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı. Hakem Kurulu, bugün saat 10:00'da yeniden biraraya gelecek.Hakem Kurulu'nun karar vermesi için önünde 3 günlük süre kaldı. Kurul 27 Ağustos Çarşamba günü sonuna kadar memur zammına ilişkin nihai kararını verecek. Kurulun aldığı kararlar kesin ve tüm taraflar için bağlayıcı. Yani bir "dava", "temyiz" ya da "itiraz" imkânı yok. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti. 15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.2012'den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden üçü Hakem Kurulu'nda sonuçlandı. 2023 yılında gerçekleşen toplu sözleşmede hükümetin 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 teklifleri için Memur-Sen hakeme gitmiş ve oranlar aynen kabul edilmişti.