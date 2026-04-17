Memurluk için kritik sınav tarihi belli oldu! 115 binden fazla kişi 81 ilde ter dökecek

SINAV TEK OTURUMDA YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum şeklinde uygulanacak. Organizasyon kapsamında 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da kimlik belgesinde fotoğraf veya T.C. kimlik numarası yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar hizmet verecek.