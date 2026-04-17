Memurluk için kritik sınav tarihi belli oldu! 115 binden fazla kişi 81 ilde ter dökecek

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleştirilecek. Sınava, 81 ildeki 97 merkezde toplam 115 bin 883 aday girecek.
SINAV TEK OTURUMDA YAPILACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum şeklinde uygulanacak. Organizasyon kapsamında 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da kimlik belgesinde fotoğraf veya T.C. kimlik numarası yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar hizmet verecek.
SONUÇLAR 14 MAYIS'TA AÇIKLANACAK
Sınav sonuçları 14 Mayıs'ta ilan edilecek ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 4 yıl geçerli olacak.
KURA SİSTEMİ İKİ YILDA BİR YAPILACAK
Kura yöntemiyle kamuya yerleşmek isteyen adayların kayıtları ise iki yılda bir alınacak. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl boyunca yapılacak engelli memur alımlarına başvuru hakkı elde edecek.
GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Adayların sınava girecekleri yer bilgilerini içeren sınav giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak sınava başvuran adayların 44 bin 872'sini kadınlar, 71 bin 11'ini ise erkekler oluşturuyor.