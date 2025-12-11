Menkul kıymet gelirlerinde tevkifat uygulaması 2030’a kadar uzatıldı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI NEDİR?

Menkul kıymet gelirlerinde tevkifat uygulaması yatırımcının elde ettiği bazı gelirlerden kaynakta kesinti yapılması ve bu kesintinin vergi olarak doğrudan devlet adına tahsil edilmesidir.

Uygulama kapsamında stopaja tabi olan kalemler şu şekilde: Mevduat faizleri, repo gelirleri, DİBS, özel sektör tahvil ve bonoları, yatırım fonları.