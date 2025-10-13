Menkul kıymetlerde hızlı yükseliş: 3 ayda değer 4,4 trilyon TL arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2025 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin sermaye piyasalarındaki gelişmeleri, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Buna göre, 30 Haziran'da 22,17 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 30 Eylül'de 26,61 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 36,70 milyondan 37,47 milyona çıktı.

Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 10,52 milyon oldu.

Yılın üçüncü çeyreği sonunda MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı toplam 1 milyon 372 bin 899 olarak belirlenirken en çok yeni yatırımcı 461 bin 440 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 255 bin 750 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 87,10 milyondan 88,60 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 15,09 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 13 şirket halka arz edildi ve halka arzdan 30,58 milyar lira toplandı. Halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı ise 3 milyon 433 bin 259 oldu.

YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ 7,44 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Üçüncü çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 16,64 trilyon liraya yükselirken yatırımcı sayısı 6,40 milyon olarak kaydedildi. Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 7,44 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı da 5,67 milyona yükseldi.

Bireysel ve kurumsal toplam 25 bin 184 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,83 trilyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam 734 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 726 milyar 515 milyon 847 bin 731 lirayı buldu.

Bu şirketlerin 230'u reel sektör, 504'ü diğer ihraççı şirketlerden oluştu. Söz konusu dönemde kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı ise 44 bin 695'e çıktı.