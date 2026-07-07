Mercedes çalışanları ek mesailer için grevde

MERCEDES-Benz şirketinin standart çalışma haftasını ek ücret ödemeden 35 saatten 40 saate çıkarma teklifi Almanya'daki fabrikalarda 30 binden fazla işçinin katıldığı protestolara neden oldu. Şirket maliyetleri düşürme programı kapsamında yıllık standart çalışma süresini 260 saat artırmayı planlıyor. Sendika liderleri iş zorluklarının yükünün çalışanlara yüklendiğini söylüyor. Sindelfingen Untertürkheim Bremen Berlin ve Hamburg tesislerinde protestolar gerçekleşti. İşçiler bir aylık maaşın yüzde 18.4 oranındaki özel ödemesinin 2027'ye ertelenmesini de reddediyor. Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Ola Källenius da şgücü maliyetlerinin artık rekabetçi olmadığını savundu.