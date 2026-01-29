Merkez Bankaları rezervlerinde denge değişiyor! Doların tahtı sallanırken, altın gücüne güç katıyor

DÜŞÜŞÜN BÜYÜK KISMI, REZERV YÖNETİCİLERİNİN ÇEŞİTLENDİRME ARAYIŞINDAN KAYNAKLANIYOR

Uzmanlar, doların payındaki düşüşün bir "güven kaybı"ndan ziyade rezerv yöneticilerinin riskleri dağıtma stratejisinden kaynaklandığını vurguluyor.

Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) bünyesinde görev yapan American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, AA muhabirine, doların rezervlerdeki payı azalsa da küresel piyasalarda hala baskın para birimi olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu düşüşün büyük bir kısmının rezerv yöneticilerinin çeşitlendirme arayışından ve Kanada veya Avustralya doları gibi geleneksel olmayan para birimlerini rezervlerine eklemelerinden kaynaklandığını belirten Kamin, ayrıca rezervlerini artıran İsviçre gibi ülkelerin rezervlerindeki dolar payının diğer para birimlerine kıyasla daha düşük olması nedeniyle doların toplam payının azaldığını aktardı.

Kamin, rezervlerdeki payda düşüşün doların değer kaybetmesinin bir sonucu olabileceğine de işaret etti.

Avro, yuan veya diğer para birimlerinin küresel olarak hakim para birimi olarak doların yerini alacağını düşünmediğini belirten Kamin, "Beklentim, doların öngörülebilir gelecekte hakim konumda kalmaya devam edeceği, ancak bu hakimiyetin boyutunun azalacağı yönünde. Başka bir deyişle, küresel para sistemi daha dengeli, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerleyecek, ancak dolar en önemli para birimi olarak kalmaya devam edecektir." dedi.

YAŞANAN POLİTİKA BELİRSİZLİKLERİ EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola da son yıllarda küresel rezervlerde doların payının azalmasının birkaç faktörün birleşimiyle ilgili olduğunu söyledi.

Ancak en önemli etkenin geçen yıl içindeki politika belirsizlikleri olduğuna işaret eden Sonola, "Bu kapsamda, tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler, Grönland ile ilgili belirsizlikler ve şimdi de Japonya'nın mali sorunları ve ABD'nin bu sorunların istikrara kavuşturulmasında rol oynama potansiyeliyle ilgili belirsizlikler yer alıyor." dedi.

Sonola, dolara güvenin kaybolduğunun söylenebileceği bir noktaya gelinmediğini, bu durumdan hala çok uzak olunduğunu vurguladı.

Daha uzun vadeli bir bakış açısıyla, 10 yıllık, hatta 50 yıllık bir perspektiften bakıldığında, doların nominal değerinin bu iki zaman dilimi için uzun vadeli ortalamanın hala yakınında seyrettiğine işaret eden Sonola, "Bununla birlikte, marjlarda bir miktar çeşitlilik olduğu açıktır ve politika belirsizlikleri devam ederse bu eğilim muhtemelen sürecektir." diye konuştu.

Sonola, ileriki dönemde hiçbir para biriminin doların yerini alacağını düşünmediğini vurgulayarak, ABD'deki derin hisse senedi, kredi ve tahvil piyasalarının, benzer derinlik ve kapsamda bir alternatifin yokluğunda dolara önemli destek sağladığını kaydetti.