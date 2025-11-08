Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası, 3 dijital ödeme platformunun izinlerini iptal etti
Giriş Tarihi: 8.11.2025 10:25 Son Güncelleme: 8.11.2025 10:52

Merkez Bankası, 3 dijital ödeme platformunun izinlerini iptal etti

Merkez Bankası (TCMB) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen 3 dijital ödeme platformunun faaliyet izinleri iptal etti.

DHA
Merkez Bankası, 3 dijital ödeme platformunun izinlerini iptal etti

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 3 dijital ödeme platformu için Merkez Bankası'ndan faaliyet izini iptal kararı geldi.

ARTIK HİZMET VEREMEYECEKLER

Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin kararı ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ödeme hizmeti sunamayacak.

Öte yandan söz konusu üç şirket, Mart 2025'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında TMSF'ye devredilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası, 3 dijital ödeme platformunun izinlerini iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz