Merkez Bankası açıkladı: İşte enflasyon, faiz ve kur tahmini

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,39'dan yüzde 23,8'e yükselirken, 24 ay sonrası beklenti de yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e çıktı. Uzun vadede 5 yıl sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 11,86 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, tek haneli enflasyon hedefinin piyasa beklentileri içinde henüz güçlü bir karşılık bulmadığını gösterdi.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE YATAY SEYİR

Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı gecelik faiz beklentisi yüzde 40 seviyesinde sabit kaldı. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak ölçüldü.