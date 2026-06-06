Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan fiyat istikrarı vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB
) Başkanı Fatih Karahan
, 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Karahan, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için finansal sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işlemesi gerektiğini vurguladı. TCMB'nin uzun vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karahan, düşük ve öngörülebilir enflasyonun ekonomik aktörler için daha sağlıklı bir ortam oluşturacağını ifade etti. Kovid-19 dönemini "ucuz TL ve likidite bolluğu dönemi" olarak nitelendiren Karahan, enflasyon görünümündeki bozulmanın ardından para politikasında sıkılaşma sürecine geçildiğini söyledi. Bu süreçte yatırımlarda yavaşlama yaşandığını belirten Karahan, uygulanan politikalar sayesinde enflasyonda da belirli ölçüde gerileme sağlandığını dile getirdi. Katılım finansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, katılım finansmanının 2010'lu yıllarda yüzde 4.5 seviyesinde bulunduğunu, günümüzde ise yüzde 9 seviyelerine ulaştığını belirtti. Sektörde çok hızlı bir büyüme yaşanmasa da istikrarlı bir gelişimin sürdüğünü söyleyen Karahan, katılım bankalarında kredi büyümesinin daha yüksek seyrettiğini ifade etti.