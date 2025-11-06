Merkez Bankası ekonomistlerinden TL mevduat açıklaması: Altına rağmen TL varlık tercihi büyük ölçüde korunuyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ÖNEMLİ ROL OYNADI

YP mevduat 2024 yıl sonunda 188 milyar ABD doları seviyesinden son dönemde 238 milyar ABD dolarına yükselerek 50 milyar ABD doları arttı. Bu artışın 31 milyar ABD doları altın mevduatından, 15 milyar ABD doları euro cinsi mevduattan, kalan kısım ise ABD doları ve diğer döviz mevduatından kaynaklandı.

2025 yılında YP mevduatta kaydedilen nominal artışta parite ve altın fiyatındaki yükseliş önemli rol oynadı. Altın ons fiyatı 2024 yıl sonunda 2.600 ABD doları civarındayken, yaklaşık yüzde 73'lük bir artışla 17 Ekim'de 4.500'lerde zirve yaptıktan sonra 30 Ekim'de 4.000 ABD dolarına yakınsadı. Aynı dönemde euro/ABD doları paritesi ise 1,04'ten 1,16'ya yükseldi. Buna göre; 2025 yılında YP mevduattaki 50 milyar ABD doları tutarındaki nominal artış parite ve fiyat etkilerinden arındırıldığında, 6,5 milyar ABD doları gerçek kişiden olmak üzere toplamda 19 milyar ABD doları ile sınırlı kaldı.

YP mevduatı altın fiyatının doğrudan etkisinin dışında artıran bir diğer unsur da küresel altın fiyatındaki yükselişin mudilerin yatırım tercihlerinde etkili olmasıydı. Özellikle eylül ve ekim aylarında altın getirilerinin diğer finansal ürünlerin getirisinin belirgin şekilde üzerinde olması mudilerin altın talebini artırdı. Nitekim altın mevduatında fiyat etkisinin yanı sıra ton bazında da artış görüyoruz. Altın mevduatı 2024 yıl sonundan bu yana yaklaşık 76 ton ve sabit fiyatla bakıldığında 6,5 milyar ABD doları karşılığı artarken, bu değişimin yarıdan fazlası son iki ayda gerçekleşti.