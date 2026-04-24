Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

2026 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,80 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hanehalkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine yükseldi.