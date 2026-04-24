Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Bankacılık devinden kritik değerlendirme

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMMUZ İŞARETİ

BBVA Research'e göre, mevcut risklere rağmen ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve uygun koşulların oluşması halinde TCMB "önleyici" bir faiz indirimi adımı atabilir. Bu kapsamda fonlama faizinin Haziran ayından itibaren politika faizine yaklaşması, Temmuz itibarıyla ise sınırlı faiz indirimlerinin başlaması bekleniyor.

Enerji fiyatlarına ilişkin varsayımlar da dikkate alındığında, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5 seviyesine gerilemesi ve politika faizinin en fazla yüzde 35 seviyelerine inmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör