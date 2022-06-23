Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, toplantısı saat kaçta?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politkasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

AA Finans'ın Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Faiz kararı anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.