Merkez Bankası faiz kararı için saatler kaldı! Faizler inecek mi? İşte yabancı kurumlardan son tahminler

ENFLASYON GELİŞMELERİ ETKİLİ OLACAK

Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında ön gördü.