Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:24

Merkez Bankası faiz kararı için saatler kaldı! Faizler inecek mi? İşte yabancı kurumlardan son tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00’da ekim ayı faiz kararını açıklayacak. TL mevduatta parası olandan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere kadar tüm piyasalar açıklanacak faiz kararına odaklandı. Orta Vadeli Program'da ilan edilen enflasyon tahminleri ve eylül ayı TÜFE’si kararı nasıl etkileyecek? Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı. Merkez Bankası faizleri indirecek mi? İşte piyasalardaki faiz beklentisi…

ENFLASYON GELİŞMELERİ ETKİLİ OLACAK

Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında ön gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Merkez Bankası eylül ayında politika faizlerini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekecek.

FATİH KARAHAN MESAJLARI YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz haftalarda Washington'da gerçekleştirdiği sunumda Türkiye enflasyonu için önemli değerlendirmelerde bulunarak "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyleyerek Sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini vurguladı.

YABANCI KURUMLAR NE BEKLİYOR?

  • Deutsche Bank, in Touch Capital, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC Bank, Barclays 100 Baz puan faiz indirimi bekliyor.
  • Standard Chartered Bank, Capital Economics 250 baz puan faiz indirimi bekliyor.
  • Bloomberg Economics, Citibank, Dekabank Deutsche, ING Group, Morgan Stanely, Oxford Economics, Societe Generale ise 150 baz puan faiz indirim ön görüyor.
