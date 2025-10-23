Merkez Bankası faiz kararı için saatler kaldı! Faizler inecek mi? İşte yabancı kurumlardan son tahminler

Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı. Merkez Bankası faizleri indirecek mi? İşte piyasalardaki faiz beklentisi…
ENFLASYON GELİŞMELERİ ETKİLİ OLACAK
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında ön gördü.
FATİH KARAHAN MESAJLARI YAKINDAN TAKİP EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz haftalarda Washington'da gerçekleştirdiği sunumda Türkiye enflasyonu için önemli değerlendirmelerde bulunarak "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyleyerek Sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini vurguladı.
YABANCI KURUMLAR NE BEKLİYOR?