Merkez Bankası ilk kez yayımladı! Hanehalkı Enflasyon Beklenti anketinde neler değişti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası "Merkezin Güncesi"nde yayımlanan analizde, Hanehalkı Beklenti Anketi ile beklentilerin Türkiye'ye özgü ve enflasyonu merkeze alan bir çerçevede daha net ve kapsamlı biçimde ölçülmeye başlandığı bildirildi. Analizde, "Bu iyileştirmeyle birlikte, anket 2026 Ocak ayı itibarıyla Sektörel Enflasyon Beklentilerinde hanehalkı beklentilerinin temsilinde kullanılmaya başlıyor." ifadesine yer verildi.

TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü uzmanları Dilek Bölükbaş, Özlem Sevinç, Ezgi Deryol ve Kübra Yıldız Özertaş tarafından hazırlanan "Hanehalkı Beklentilerinin Ölçümünde Yeni Yaklaşım: Hanehalkı Beklenti Anketi" başlıklı analizde, para politikasının şekillendirilmesinde beklentilerin kritik rol oynadığı vurgulandı.