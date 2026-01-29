Merkez Bankası PPK özetini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği yılın ilk politika faizi kararını açıklamış, 100 baz puan indirim ile politika faizini 37'ye indirmişti. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

PPK toplantı özetinde, küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmasına karşın jeopolitik risklerin belirgin şekilde arttığı vurgulandı. Küresel büyüme görünümünde sınırlı bir iyileşme eğilimi gözlenirken, artan korumacılık ve jeopolitik gelişmelerin aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edildi. Türkiye'nin dış ticaret ortakları dikkate alındığında küresel büyümenin 2025'te yüzde 2,1, 2026'da ise yüzde 2,4 artmasının beklendiği kaydedildi.

REZERVLER 205,2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB brüt uluslararası rezervleri, 12 Aralık'tan bu yana 14,4 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yaklaşık 11 baz puan düşüşle 215 baz puana gerilerken, PPK toplantı haftasından bu yana tahvil ve hisse senedi piyasalarına toplam 3,8 milyar dolarlık net portföy girişi gerçekleşti.

ENFLASYON GERİLİYOR, ANA EĞİLİM ZAYIFLIYOR

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0,89 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,89'a geriledi. Enflasyondaki düşüşe gıda dışı gruplar öncülük ederken, gıda fiyatları yukarı yönlü seyretti. Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediğini ve üç aylık ortalamalarda yüzde 1,9 seviyesine indiğini belirtti.

Hizmet enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğüne dikkat çekilen metinde, 2025'te mal enflasyonunun yüzde 25, hizmet enflasyonunun ise yüzde 44 olduğu hatırlatıldı. Kira enflasyonunda yavaşlama sürerken, ocak ayında mevsimsel etkilerle aylık artışın geçici olarak hızlanabileceği vurgulandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2'ye, 2027 beklentisi ise yüzde 17,8'e geriledi. Uzun vadeli beklentilerdeki düşüşe rağmen, Merkez Bankası fiyatlama davranışlarının dezenflasyon açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

"GEREKİRSE SIKILAŞMA YAPILACAK" MESAJI

PPK, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma olması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılacağını vurguladı. TCMB, kredi ve mevduat piyasalarında öngörü dışı gelişmeler yaşanması durumunda ilave makroihtiyati adımlar atılacağını, likidite yönetiminin ise etkin şekilde sürdürüleceğini kaydetti.