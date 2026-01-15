Merkez Bankası rezervleri 196,1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne ilişkin verileri yayımladı. Rezervler 9 ocak haftasında yüzde 3,7 artışla 196,1 milyar dolara yükseldi.

Bir önceki hafta toplam rezervler 189,1 milyar dolar seviyesindeydi. Bir haftada 7 milyar dolar artış gösteren rezervler 198,4 milyar dolar olan tarihi seviyesine yaklaşmış oldu.

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 7,2 artarak 71,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,9 artarak 116,7 milyar dolara çıktı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,7 milyar doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,9 azalarak 119,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %2,4 azalarak 55,3 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,5 artarak 64,4 milyar dolar düzeyinde oldu.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 17,3 milyar dolar seviyesinde.