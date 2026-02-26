Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 2,7 azalarak 206,1 milyar dolara geriledi.

REZERVLERDE DÖVİZ AZALDI, ALTIN YÜKSELDİ

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 8,2 azalarak 65,9 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 0,2 artarak 132,4 milyar dolarına yükseldi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,8 milyar dolar oldu.