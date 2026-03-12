Merkez Bankası rezervleri belli oldu

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞTÜ

Döviz varlıkları, geçen aya göre yüzde 16,2 azalarak 55,1 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 azalarak 134,7 milyar dolara geriledi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, Ocak ayında görülen 200 milyar doların altına gerilemiş oldu. Rezervler 30 Ocak haftasında 218.158 milyar dolarlık rekor kırmıştı.