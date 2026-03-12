Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
REZERVLER 6 MARTTA GERİLEDİ
Jeopolitik risk ve enerji krizinin etkisiyle rezervler 200 milyar doların altına geriledi. Resmi rezerv varlıkları, geçen aya göre yüzde 6,1 azalarak 197,5 milyar dolar oldu.
ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞTÜ
Döviz varlıkları, geçen aya göre yüzde 16,2 azalarak 55,1 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 azalarak 134,7 milyar dolara geriledi.
IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, Ocak ayında görülen 200 milyar doların altına gerilemiş oldu. Rezervler 30 Ocak haftasında 218.158 milyar dolarlık rekor kırmıştı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11. 2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|06.02.2026
|128.611
|78.872
|207.482
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|20.02.2026
|132.433
|73.645
|206.078
|27.02.2026
|136.827
|73.433
|210.260
|06.03.2026
|134,7
|55,1
|197.478