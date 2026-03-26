Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Jeopolitik risk ve enerji krizinin etkisiyle rezervler 200 milyar doların altına gerileyen rezervler 20 mart ile biten haftada yüzde 6,4 azalarak 177,5 milyar dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ocak ayındaki tarihi rekorun ardından düşüş serisine devam etmiş oldu.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11. 2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|06.02.2026
|128.611
|78.872
|207.482
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|20.02.2026
|132.433
|73.645
|206.078
|27.02.2026
|136.827
|73.433
|210.260
|06.03.2026
|134,7
|55,1
|197.478
|13.03.2026
|134,1
|47,8
|189,6
|20.03.2026
|116,2
|53,6
|177.458