Merkez Bankası rezervleri belli oldu

ALTIN VE DÖVİZ VARLIKLARINDA SON DURUM

Verilere göre döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,1 azalarak 46,5 milyar ABD dolarına geriledi. Merkez Bankası'nın altın cinsinden rezerv varlıklarında ise sınırlı bir düşüş kaydedildi. Verilere göre altın rezervleri haftalık bazda yüzde 1,3 azalarak 106 milyar dolara indi.

Buna rağmen altın rezervleri, toplam rezervlerin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti.