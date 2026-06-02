Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kurban Bayramı öncesindeki haftaya ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerini açıkladı.
TOPLAM REZERVLERDE YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ
TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 5 oranında azaldı.
Böylece toplam resmi rezervler 160,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
ALTIN VE DÖVİZ VARLIKLARINDA SON DURUM
Verilere göre döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,1 azalarak 46,5 milyar ABD dolarına geriledi. Merkez Bankası'nın altın cinsinden rezerv varlıklarında ise sınırlı bir düşüş kaydedildi. Verilere göre altın rezervleri haftalık bazda yüzde 1,3 azalarak 106 milyar dolara indi.
Buna rağmen altın rezervleri, toplam rezervlerin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti.
IMF REZERV POZİSYONU VE SDR TOPLAMI 7,7 MİLYAR DOLAR
Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu ile Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise 7,7 milyar ABD doları olarak açıklandı.