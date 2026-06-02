Ekonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Giriş Tarihi: 2.06.2026 15:03 Son Güncelleme: 2.06.2026 15:06

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri açıklandı. Buna göre 22 Mayıs haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre yüzde 5,0 azalarak 160,2 milyar doları düzeyine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kurban Bayramı öncesindeki haftaya ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerini açıkladı.

TOPLAM REZERVLERDE YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 5 oranında azaldı.

Böylece toplam resmi rezervler 160,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN VE DÖVİZ VARLIKLARINDA SON DURUM

Verilere göre döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,1 azalarak 46,5 milyar ABD dolarına geriledi. Merkez Bankası'nın altın cinsinden rezerv varlıklarında ise sınırlı bir düşüş kaydedildi. Verilere göre altın rezervleri haftalık bazda yüzde 1,3 azalarak 106 milyar dolara indi.

Buna rağmen altın rezervleri, toplam rezervlerin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti.

IMF REZERV POZİSYONU VE SDR TOPLAMI 7,7 MİLYAR DOLAR

Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu ile Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise 7,7 milyar ABD doları olarak açıklandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
