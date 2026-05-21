Merkez Bankası rezervleri güçlü yükseliş sonrası azaldı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:57 Son Güncelleme: 21.05.2026 14:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 15 Mayıs haftasında 168,57 milyar dolar seviyesine geriledi. Rezervler bir önceki hafta yüzde 3,7 oranında yükseliş ile ardından 171,5 milyar doları aşmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15 Mayıs 2026 haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri açıkladı. Buna göre resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 azalarak 168,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ, ALTIN AZALDI

TCMB verilere göre döviz rezervleri artış gösterirken, altın rezervlerinde düşüş yaşandı. Döviz varlıkları haftalık bazda yüzde 1,3 artarak 53,5 milyar dolar oldu. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise aynı dönemde yüzde 3,3 düşüşle 107,3 milyar dolar seviyesine indi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

REZERVLERDEKİ HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Böylece toplam resmi rezervler 168,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, rezerv kompozisyonunda altının ağırlığını koruduğu görüldü.

