Merkez Bankası rezervleri güçlü yükseliş sonrası azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15 Mayıs 2026 haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri açıkladı. Buna göre resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 azalarak 168,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ, ALTIN AZALDI

TCMB verilere göre döviz rezervleri artış gösterirken, altın rezervlerinde düşüş yaşandı. Döviz varlıkları haftalık bazda yüzde 1,3 artarak 53,5 milyar dolar oldu. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise aynı dönemde yüzde 3,3 düşüşle 107,3 milyar dolar seviyesine indi.