Merkez Bankası rezervleri açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BRÜT VE NET REZERVLER YÜKSELDİ

Bir önceki hafta 183 milyar 598 milyon dolar olan Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 7 Kasım haftasında 185,04 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 73,3 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervlerde 69,3 milyar dolar seviyesi izlenmişti.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ, DOLAR ARTTI

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Altın rezervleri 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.