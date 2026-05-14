Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış! Toplam rezerv 171,5 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Buna göre, 8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artarak 60 milyar 564 milyon dolara çıktı.

Söz konusu rezervler, 1 Mayıs haftasında 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE DE ARTIŞ YAŞANDI

Aynı dönemde altın rezervleri de yükseliş kaydetti.

Altın rezervleri, 2 milyar 82 milyon dolarlık artışla 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 171,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 1.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 04.04.2025 76.422 77.838 154.261 30.05.2025 83.164 70.026 153.190 13.06.2025 86.543 72.744 159.289 25.07.2025 85.223 86.625 171.848 29.08.2025 87.326 91.031 178.357 05.09.2025 90.931 89.176 180.107 17.10.2025 111.169 87.273 198.442 14.11.2025 107.389 80.043 187.432 26.12.2025 116.894 76.978 193.872 30.01.2026 133.753 84.405 218.158 13.02.2026 132.199 79.586 211.784 06.03.2026 134.707 62.770 197.478 19.03.2026 116.166 61.292 177.458 27.03.2026 100.049 55.290 155.339 17.04.2026 112.647 61.821 174.467 24.04.2026 110.101 60.951 171.052 01.05.2026 108.883 56.600 165.483 08.05.2026 110.965 60.564 171.529

