Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı. Bir önceki hafta rezervler 205,2 milyar ABD doları düzeyine çıkarak 200 milyar dolar eşiğini aşmıştı.

HEM ALTIN HEM DE DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %2,7 artarak 78,5 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %6,9 artarak 129,4 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,2 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.