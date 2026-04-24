Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
DÖVİZ AZALDI ALTIN YÜKSELDİ
Bu dönemde döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 4,0 azalışla 54,1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,4 artarak 112,6 milyar dolara yükseldi.
IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,8 milyar ABD doları oldu.
REZERVLER ÜST ÜSTE 3 HAFTADIR ARTIDA
Buna göre, 17 Nisan ile biten haftada resmi rezerv varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,1 artarak 174,5 milyar dolara yükseldi. Rezervler üst üste 3. haftada da yükselişini sürdürdü.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|06.03.2026
|134.707
|62.770
|197.478
|19.03.2026
|116.166
|61.292
|177.458
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|03.04.2026
|103.229
|58.417
|161.645
|10.04.2026
|106.847
|64.067
|170.915