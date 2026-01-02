Merkez Bankası ticari alacaklar için faiz oranının indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari alacaklara ilişkin uygulanan temerrüt faizi oranı ile tahsil masraflarına yönelik faiz kararını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemeler ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 43'e indirildi.

Düzenleme kapsamında, alacaklının borcun tahsili için borçludan talep edebileceği asgari gider tutarı ise 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Bu tutar ise geçtiğimiz yılın başında bin 450 TL olarak belirlenmişti.

Belirlenen bu oran ve tutarın 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.