Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’da üst düzey atama Resmi Gazete’de

Buna göre, SPK Başkanlığı görevine mevcut ikinci başkan Mahmut Sütcü getirildi. SPK İkinci Başkanlığına Ahmet Aksu atanırken, kurul üyeliğine ise Yusuf Sünbül seçildi.

TÜİK BAŞKANLIĞINA MEHMET ARABACI GETİRİLDİ

Atama kararları kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine de Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.