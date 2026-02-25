Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Merkez Bankası'ndan 3 elektronik para kuruluşu hakkında yeni karar
Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:45 Son Güncelleme: 25.02.2026 08:55

Merkez Bankası'ndan 3 elektronik para kuruluşu hakkında yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre iki elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verilirken, bir kuruluşun ise faaliyet izni kapsamı genişletildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

