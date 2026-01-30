Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan enflasyon analizi: Hanehalkı beklentisinde kademeli iyileşme
Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:00 Son Güncelleme: 30.01.2026 11:05

Merkez Bankası'ndan enflasyon analizi: Hanehalkı beklentisinde kademeli iyileşme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri ve Hissedilen Enflasyon" analizinde hanehalkı enflasyon beklentisinde sıkı para politikası ve dezenflasyon süreciyle birlikte kademeli bir iyileşme beklendiğini bildirdi.

AA Ekonomi
Merkez Bankası’ndan enflasyon analizi: Hanehalkı beklentisinde kademeli iyileşme
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan analizde, hanehalkı enflasyon beklentilerinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yapısal olarak mevcut enflasyonun ve diğer ekonomik aktörlerin beklentilerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken, "Para politikasındaki sıkı duruşun devamı ile düşecek enflasyon eşliğinde, hanehalkı beklentilerinin iyileşmeyi kademeli bir şekilde sürdürmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

TCMB uzmanları Furkan Höçük ve Ahmet Bilal Kurtoğlu ile ekonomist Halil İbrahim Korkmaz tarafından hazırlanan ve Merkezin Güncesi blogunda yayımlanan analizde, hanehalkı enflasyon beklentilerinin özellikle hissedilen enflasyon nedeniyle yüksek kaldığı vurgulandı. Son 10 yıllık verilerin, hanehalkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin çoğu zaman gerçekleşen enflasyonun yaklaşık 10 puan üzerinde oluştuğunu gösterdiği belirtildi.

Analizde, piyasa katılımcılarının ve reel sektörün beklentilerinin enflasyonla daha uyumlu seyrettiği, manşet enflasyondaki oynaklıklara en az tepkiyi ise piyasa katılımcılarının verdiği ifade edildi. Buna karşılık hanehalkının beklenti tahmin gücünün görece zayıf kaldığına dikkat çekildi.

Hanehalkı beklentilerinde gıda, enerji ve kira gibi düzenli ve yüksek ağırlığa sahip harcama kalemlerinin belirleyici olduğu belirtilirken, Türkiye'de kira enflasyonunun uzun süre manşet enflasyonun üzerinde seyretmesinin bu ayrışmayı güçlendirdiği kaydedildi.

TCMB analizinde, merkez bankası iletişiminin beklentiler üzerindeki rolüne de vurgu yapılarak, televizyon, radyo ve sosyal medyanın bilgi edinmede önemli kanallar olduğu belirtildi. Etkin iletişimin sürdürülmesinin, dezenflasyon süreciyle birlikte beklentilerdeki iyileşmenin kalıcı hale gelmesi açısından kritik olduğu ifade edildi.

Analizde, şunlar kaydedildi:

"Özetle, hanehalkı enflasyon beklentileri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yapısal olarak mevcut enflasyonun ve diğer ekonomik aktörlerin beklentilerinin üzerinde seyrediyor. Bu farklılaşmanın temelinde ise hissedilen enflasyon yer alıyor. Türkiye'de gıda ve enerjinin yanında kira da hissedilen enflasyonu açıklamada öne çıkıyor. Bu görünüm altında, hanehalkı beklentilerinin seviyesinin yanı sıra eğilimi de önem kazanıyor. Para politikasındaki sıkı duruşun devamı ile düşecek enflasyon eşliğinde, hanehalkı beklentilerinin iyileşmeyi kademeli bir şekilde sürdürmesini bekliyoruz. Bu süreçte ekonominin tüm kesimleriyle etkin iletişimin sürdürülmesi de beklentilerdeki iyileşmenin istikrarlı şekilde devamı için önemini koruyor."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası'ndan enflasyon analizi: Hanehalkı beklentisinde kademeli iyileşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz