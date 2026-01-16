Merkez Bankası’ndan enflasyon, faiz ve büyümede yeni tahmin

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2026 yılı GSYİH büyüme tahmini bir önceki anket dönemiyle aynı kalarak yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti. 2027 yılı ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 4,3 olarak belirlendi ve orta vadede büyüme ivmesinin artacağı öngörülüyor.