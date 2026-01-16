Merkez Bankası’ndan enflasyon, faiz ve büyümede yeni tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Ocak 2026 dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcının yanıtladığı ankette enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentileri ortaya çıktı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,23 seviyesinde gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki ankette yüzde 23,35 iken, Ocak 2026 döneminde yüzde 22,20'ye geriledi.
24 ay sonrası TÜFE tahmini ise yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü ve orta vadeli enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali verdi.
FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ
BİST Repo gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki dönemin yüzde 38,13 seviyesinden yüzde 36,43'e geriledi.
Ocak 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 36,50 olarak belirlendi.
BÜYÜME BEKLENTİLERİ
2026 yılı GSYİH büyüme tahmini bir önceki anket dönemiyle aynı kalarak yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti. 2027 yılı ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 4,3 olarak belirlendi ve orta vadede büyüme ivmesinin artacağı öngörülüyor.