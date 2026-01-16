Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:11 Son Güncelleme: 16.01.2026 10:19

Merkez Bankası'ndan enflasyon, faiz ve büyümede yeni tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ocak ayı sonuçlarını yayımladı. Böylece piyasanın dolar, enflasyon, faiz ve büyümede son tahminleri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Ocak 2026 dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcının yanıtladığı ankette enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentileri ortaya çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,23 seviyesinde gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki ankette yüzde 23,35 iken, Ocak 2026 döneminde yüzde 22,20'ye geriledi.

24 ay sonrası TÜFE tahmini ise yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü ve orta vadeli enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali verdi.

FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ

BİST Repo gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki dönemin yüzde 38,13 seviyesinden yüzde 36,43'e geriledi.

Ocak 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 36,50 olarak belirlendi.

DOLAR/TL KURU NE OLACAK?

Katılımcıların 2026 yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,17 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru tahmini 51,08 TL'den 51,89 TL'ye yükseldi ve dolar/TL paritesinde artış öngörüldü.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2026 yılı GSYİH büyüme tahmini bir önceki anket dönemiyle aynı kalarak yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti. 2027 yılı ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 4,3 olarak belirlendi ve orta vadede büyüme ivmesinin artacağı öngörülüyor.

