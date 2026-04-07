Merkez Bankası’ndan enflasyon raporu: ’Eşel Mobil’ enflasyonu frenledi

ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME

Mart ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon 0,66 puan düşüşle yüzde 30,87 seviyesine geriledi. Ancak çekirdek göstergeler olarak bilinen B ve C endekslerinde sınırlı artış dikkat çekti.

Merkez Bankası, mevsimsellikten arındırılmış verilerin enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiğini belirtirken, üç aylık ortalamalarda ise belirgin bir değişim gözlenmediğini ifade etti.