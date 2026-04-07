Merkez Bankası’ndan enflasyon raporu: ’Eşel Mobil’ enflasyonu frenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda aylık bazda tüketici enflasyonunun ana eğiliminin gerilediğini bildirdi.
ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME
Mart ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon 0,66 puan düşüşle yüzde 30,87 seviyesine geriledi. Ancak çekirdek göstergeler olarak bilinen B ve C endekslerinde sınırlı artış dikkat çekti.
Merkez Bankası, mevsimsellikten arındırılmış verilerin enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiğini belirtirken, üç aylık ortalamalarda ise belirgin bir değişim gözlenmediğini ifade etti.
ENERJİ VE ULAŞTIRMA BELİRLEYİCİ OLDU
Rapora göre enerji fiyatları mart ayında yüzde 4,75 artarken, bu yükselişte ham petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatları öne çıktı. Buna karşın eşel mobil sistemi, uluslararası fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını sınırladı.
Enerji fiyatlarındaki artışın ulaştırma hizmetlerine yansımasıyla hizmet enflasyonu yüksek seyrini korudu. Özellikle ulaştırma hizmetlerinde aylık yüzde 6,07'lik artış dikkat çekerken, hava yolu taşımacılığı fiyatları çift haneli yükseliş gösterdi.
GIDA ENFLASYONU YAVAŞLADI
Yılın ilk iki ayında yüksek seyreden gıda enflasyonu mart ayında ivme kaybetti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık artış yüzde 1,79'a gerilerken, yıllık enflasyon 4,09 puan düşüşle yüzde 32,36 oldu.
Sebze fiyatlarındaki artışın hız kesmesi bu gelişmede etkili olurken, et fiyatlarındaki güçlü seyir devam etti. İşlenmiş gıda grubunda ise fiyat artışlarının belirgin şekilde yavaşladığı görüldü.
HİZMET ENFLASYONU YÜKSEK SEYRİNİ KORUDU
Hizmet fiyatları mart ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık hizmet enflasyonu yüzde 40,26'ya yükseldi. Ulaştırma ve haberleşme kalemleri bu artışta öne çıktı.
Kiralar aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık kira enflasyonu yüzde 52,45 seviyesine geriledi. Lokanta-otel ve diğer hizmet kalemlerinde ise daha ılımlı bir görünüm izlendi.
ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Yurt içi üretici fiyat endeksi mart ayında yüzde 2,30 artarken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 28,08'e yükseldi. Enerji maliyetlerindeki artış üretici fiyatlarını yukarı çekerken, elektrik fiyatlarındaki düşüş daha olumsuz bir görünümü sınırladı.
Merkez Bankası, üretici fiyatlarının küresel gelişmelere daha duyarlı olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde üretici ve tüketici enflasyonu arasında ayrışma görülebileceğine dikkat çekti.
TCMB raporunda, "Göstergeler mart ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin enflasyon görünümü üzerindeki etkisinin devam ettiğinin altı çizildi.