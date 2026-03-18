Merkez Bankası'ndan jeopolitik risklere karşı "sıkı duruş” mesajı

ENFLASYONDA GIDA VE HİZMET ETKİSİ

Şubat ayında tüketici enflasyonunun %31,53'e yükseldiği hatırlatılan özet metinde, artışta gıda fiyatlarının belirleyici olduğu vurgulandı. Hizmet enflasyonunun ise yüksek seyrini koruduğu ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın devam ettiği ifade edildi.

TCMB, çekirdek enflasyon göstergelerinde sınırlı iyileşme görülse de enflasyon beklentilerinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

PARASAL SIKILAŞMA SÜRECEK

Kurul, politika faizini %37 seviyesinde sabit tutarken, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Açıklamada, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağı vurgulandı.

TCMB ayrıca, kredi büyümesini sınırlayıcı makroihtiyati adımların devrede olduğunu ve likidite yönetimi araçlarının aktif şekilde kullanılmaya devam edileceğini bildirdi.