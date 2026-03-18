Merkez Bankası'ndan jeopolitik risklere karşı "sıkı duruş” mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararını 12 Mart'ta açıklamış ve jeopolitik riskleri çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bırakmıştı.
Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan savaş ve yükselen enerji fiyatlarına vurgu yapılan Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararına ilişkin toplantı özetini yayımladı.
KÜRESEL RİSKLER VE ENERJİ FİYATLARI ÖNE ÇIKTI
PPK özetinde, Şubat ayı sonunda başlayan jeopolitik gelişmelerle birlikte küresel belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi. Enerji arzı ve tedarik zincirlerine ilişkin risklerin yükseldiği belirtilirken, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada, küresel büyüme görünümünün zayıfladığı ve aşağı yönlü risklerin güçlendiği belirtilerek, 2026 ve 2027 yılları için küresel büyüme beklentisinin %2,2 seviyesine revize edildiği kaydedildi.
İÇ TALEP DEZENFLASYONA DESTEK VERİYOR
Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmede, büyümenin potansiyelin altında seyrettiği vurgulandı. İç talebin daha dengeli bir görünüm sergilediği ve dezenflasyon sürecine katkı verdiği ifade edilirken, net ihracatın büyümeyi sınırladığı belirtildi.
Sanayi üretiminde zayıf görünümün sürdüğü, istihdamda ise sınırlı gerileme yaşandığı aktarıldı.
ENFLASYONDA GIDA VE HİZMET ETKİSİ
Şubat ayında tüketici enflasyonunun %31,53'e yükseldiği hatırlatılan özet metinde, artışta gıda fiyatlarının belirleyici olduğu vurgulandı. Hizmet enflasyonunun ise yüksek seyrini koruduğu ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın devam ettiği ifade edildi.
TCMB, çekirdek enflasyon göstergelerinde sınırlı iyileşme görülse de enflasyon beklentilerinin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
PARASAL SIKILAŞMA SÜRECEK
Kurul, politika faizini %37 seviyesinde sabit tutarken, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Açıklamada, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağı vurgulandı.
TCMB ayrıca, kredi büyümesini sınırlayıcı makroihtiyati adımların devrede olduğunu ve likidite yönetimi araçlarının aktif şekilde kullanılmaya devam edileceğini bildirdi.
ENERJİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR
PPK özetinde, petrol ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekilerek, özellikle enerji maliyetlerindeki artışın üretim ve tüketici fiyatlarına yansımasının yakından takip edildiği ifade edildi.
TCMB, para politikası kararlarının veri odaklı ve ihtiyatlı bir çerçevede alınacağını belirterek, orta vadede %5 enflasyon hedefine ulaşılana kadar sıkı duruşun sürdürüleceği mesajını verdi.