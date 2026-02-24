Merkez Bankası’ndan yeni enflasyon tahmini: Vatandaşın altın yatırımı tercihi yükseldi

EN ÇOK GIDA VE YAKIT FİYATLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

3217 hanehalkı tarafından yanıtlanmış Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre on bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''gıda'' ile ''yakıt ve enerji'' olmuştur . Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 olmuştur. Demografik kırılımlara göre konut fiyat değişim beklentileri ise şu şekilde: