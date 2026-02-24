Merkez Bankası’ndan yeni enflasyon tahmini: Vatandaşın altın yatırımı tercihi yükseldi

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek hazırlanan Sektörel Enflasyon Beklentilerini açıkladı.
Buna göre 2026 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,10 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 32,00 seviyesine gerilerken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK GIDA VE YAKIT FİYATLARININ ARTMASI BEKLENİYOR
3217 hanehalkı tarafından yanıtlanmış Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre on bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''gıda'' ile ''yakıt ve enerji'' olmuştur . Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.
KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ
Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 olmuştur. Demografik kırılımlara göre konut fiyat değişim beklentileri ise şu şekilde:
DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ
12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Demografik
kırılımlara göre ABD Dolar kuru beklentileri ise şu şekilde:
ALTIN ALIRIM DİYENLERİN SAYISI YÜKSELDİ
Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 olmuştur. ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti.