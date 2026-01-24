Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık oranlarında yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasını etkinleştirmek amacıyla makroihtiyati çerçevede yeni adımlar attı. Bu kapsamda, yurt dışı kaynaklı Türk Lirası borçlar ile bazı mevduat ve yükümlülük kalemlerine uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gidildi.

TL BORÇLARDA ZORUNLU KARŞILIK YÜKSELDİ

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranları 2 puan artırıldı. Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ile yurt dışından kullanılan kredilerde zorunlu karşılık oranı; bir aya kadar vadede yüzde 20'ye, üç aya kadar vadede yüzde 16'ya, bir yıla kadar vadede ise yüzde 14'e yükseltildi.

Ayrıca, bir yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ile yurt dışı merkezlere olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14 olarak belirlendi.

TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 24 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, altı aya kadar vadeli kur ve fiyat koruma destekli hesaplarda zorunlu karşılık oranı yüzde 40'a çıkarıldı. Bir yıla kadar vadeli ile bir yıl ve daha uzun vadeli kur/fiyat koruma destekli hesaplarda ise bu oran yüzde 22 olarak tespit edildi. TÜFE, ÜFE ve TLREF endekslerine bağlı değişken faizli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 10 oldu.

Bankaların diğer yükümlülüklerine ilişkin oranlar da yeniden düzenlendi. Buna göre, yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil olmak üzere bir yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Üç yıla kadar vadeli yükümlülüklerde oran yüzde 5,5, üç yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 3 oldu.

Tebliğde ayrıca, kalkınma ve yatırım bankalarının bir yıldan uzun vadeli ihraç ettiği menkul kıymetler için zorunlu karşılık oranının yüzde 0 olarak uygulanacağı belirtildi. Bankaların yurt dışı repo işlemlerinden sağladığı fonlar ve yurt dışından kullandığı kredilerde ise zorunlu karşılık oranı bir aya kadar vadede yüzde 20, üç aya kadar vadede yüzde 14 olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra, bankaların vadesiz yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonlarından ana ortaklıklarına ait olanlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 0 olarak açıklandı.

Düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin TCMB Başkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.