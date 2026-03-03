Merkez’den dev önlem 7 milyar doları aşan satış

Türkiye, İran ile ABD–İsrail arasında tırmanan askeri gerilimin ekonomik yansımalarına karşı teyakkuza geçti. Ekonomi yönetimi piyasalar açılmadan önce makroekonomik önlemleri devreye soktu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve dışsal şoklara karşı dayanıklılığını ispat ettiğini belirtti. Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, geçmişte de birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını gösterdi" dedi.

OYNAKLIĞA KARŞI TEDBİR

Merkez Bankası döviz kurundaki oynaklığı engellemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satışına başlayacağını duyurdu. Banka ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı. Bu kararın gerekçesi 'finansal piyasalarda gelişmeler' olarak belirtildi. Merkez Bankası, 20 Mart 2025 tarihinde de benzer kararı almıştı.

Karara yönelik açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denilmişti. Banka dün dövizdeki oynaklığı önlemek adına piyasada döviz satışı yaptı. İşlemcilere göre, Merkez Bankası'nın piyasaya yaptığı döviz satışı 7-8 milyar dolara ulaştı.

AÇIĞA SATIŞ 6 MART'A KADAR YASAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 6 Mart seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da, "Borsamız Yönetim Kurulu'nun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/ işlem oranı ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür" denildi. Borsa İstanbul günü yüzde 2.71 düşüşle 13 bin 346 puandan kapattı.