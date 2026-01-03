Merkez’in rezervine altın dokunuş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi geçen hafta 193.9 milyar dolara yükseldi. Rezervler bir önceki hafta 192.3 milyar dolar olmuştu. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 432 milyon azalarak 76 milyar 978 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık'ta 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 991 milyon dolar artışla 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara yükseldi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 80.4 milyar dolardan 79.8 milyar dolara geriledi.