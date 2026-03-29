Mesleki eğitimde dikkat çeken artış: 3.3 milyon kişi yeterlilik belgesi aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de mesleki yeterlilik alanında önemli bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Bugüne kadar toplam 3 milyon 352 bin 179 mesleki yeterlilik belgesi verildiği bildirildi.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VURGUSU

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla iş gücünün kayıt altına alındığını belirtti. Türkiye'nin meslek standartlarının oluşturulduğunu ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün güçlendirildiğini ifade etti.

İSTİHDAM HEDEFLERİ SÜRÜYOR

Mesleki yeterlilik belgelerinin artırılmasının, istihdam kapasitesini yükseltme hedefinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Işıkhan, çalışmaların Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı.

Işıkhan şunları kaydetti:

"Ülkemizin meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirliyor, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar 3 milyon 352 bin 179 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendi. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması amacımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."